中國放寬部分旅行社經營範圍 出境遊仍未重啟

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（中央社台北10日電）中國放寬上海、重慶的外資旅行社可獲得經營台灣以外的出境遊業務資格。但分析指出，這只是部分旅行社的資格被調整，並不意味著中國已經停滯近3年的出境遊要開放。

中國政府網8日公布，國務院9月下旬發布「關於同意在天津、上海、海南、重慶暫時調整實施有關行政法規規定的批覆」。

此批覆內容顯示，自即日起至2024年4月8日，在相關省市暫時調整實施「旅行社條例」、「民辦非企業單位登記管理暫行條例」的有關規定，「允許在上海、重慶設立並符合條件的外商投資旅行社從事除台灣地區以外的出境旅游業務。」

「批覆」還放寬了外商捐資舉辦非營利性養老機構的民辦非企業單位准入，範圍是天津市、海南省和重慶市。

財新網今天報導，這一政策變更主要是對部分旅行社的資格作出調整，是對2021年4月有關這些城市服務業擴大開放綜合試點的政策落實，並不意味著現在能開始經營出境旅遊業務。

過去，外商投資旅行社經營出境遊有限制，是一項對中國本土旅行社的保護性政策。報導引述產業經濟咨詢公司景鑒智庫創始人周鳴岐說，近年來相關政策持續放寬，與兌現加入世貿組織承諾、逐步擴大各行業開放程度的趨勢有關。「但現在出境遊還沒放開，業務層面調整缺乏實際效果。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自2020年初爆發以來，中國國家移民局多次強調非緊急非必要不出境，出境遊在過去近3年處於停滯狀態。

儘管行業仍在等待政策明確出境遊開放，部分人士仍將這一政策調整視為樂觀訊號。

報導引述北京第二外國語學院旅遊科學學院教授李彬說，今年初，國務院公布的旅遊業「十四五」（2021到2025年）發展規劃中提出要「有序推進出入境旅遊」，這次對外商投資旅行社的出境遊開放業務資格，反映出該政策在平穩推進當中。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1111010