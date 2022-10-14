中國新增本土病例 逾8成無症狀感染者

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（中央社台北14日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例1456例（含確診與無症狀感染者），本土1259例，當中8成為無症狀感染者。甘肅省疫情加劇之際，10名市文縣幹部瞞報行程被究責懲處。

中國衛健委官網上午通報，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例313例，境外輸入64例，本土249例中，內蒙古56例，廣東53例，新疆28例，遼寧19例，北京16例等。

新增無症狀感染者1143例，其中境外輸入133例，本土1010例中，新疆302例，內蒙古181例，山西53例，黑龍江51例，雲南50例，上海47例，安徽42例，吉林32例，四川29例等。

據香港網路媒體01今天報導，甘肅省隴南市文縣紀委監委通報，國慶假期前後，縣10名幹部和公職瞞報行程逃避閉環管控，對全縣疫情防控構成風險，當地紀委監委對這些幹部和公職人員給予訓誡並處分。

甘肅蘭州文理學院因爆發疫情8日被列為高風險區並封校，但學生指控校方隱瞞，使染疫學生未獲妥善照料，甚至引發交叉感染，於是紛紛上網求救。

據稱已有逾3000人感染，但官方近兩日通報確診病例仍維持兩位數，也不回應蘭州文理學院的疫情。

世界各國陸續解封，唯中國仍堅持清零與嚴格封控防疫，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨天下午表示：「我們都期盼疫情能夠早日結束，能回歸到像2019年以前那樣正常的生活。」

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他表示，最終疫情徹底結束需要綜合考慮病毒的變異、疾病的感染譜、嚴重度的變化，以及衛生健康系統的抵抗能力，包括防控能力、救治能力，以及社會公共衛生的干預措施這幾個方面，必須達到平衡的狀態。

另據衛健委通報，截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4456例（其中重症病例16例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬5168例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬4924例（境外輸入926例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111014