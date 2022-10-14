商人蔡雲峰自殺身亡 生前曾舉報甘肅公安廳官員

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（中央社台北14日電）中國媒體報導，商人蔡雲峰在公開舉報甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠及妻子林明宇嚴重貪腐後3天，從住所跳樓自殺身亡。有關舉報還涉及甘肅省公安系統20多名向姚遠買官的幹警等。

財新網13日報導，9月18日下午蔡雲峰在微博發文「關於甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠及其妻子林明宇腐敗問題的實名舉報」，公開向中央紀委、公安部紀檢組、甘肅省紀委，舉報姚遠及林明宇夫妻涉嫌嚴重貪腐，還有20多名省公安系統幹警或相關人等買官行賄。

財新網曾於9月20日下午聯絡蔡雲峰，當時他並未透露即將不久人世的想法，深夜時分蔡雲峰的微博內容清空，未再回覆訊息。

報導表示，據多個消息來源證實，蔡雲峰在9月21日凌晨4時許從甘肅省蘭州市住所跳樓身亡。蔡雲峰在舉報信留下的手機號碼目前顯示為空號，用此號碼註冊的微信也被注銷。

報導指出，蔡雲峰自述，他自上世紀90年代開始在甘肅省嘉峪關市經商，認識當時的嘉峪關市公安局長姚遠。2006年他把生意轉移到甘肅省城蘭州，姚遠已轉任甘肅省公安廳副廳長、蘭州市公安局長，兩人往來頻仍，直至2013年11月姚遠去世。

蔡雲峰在舉報信中指，自己多年來為承攬公安系統工程，會直接送現金，或打牌時主動輸錢來多次行賄姚遠。他還充當中介，替買官者向姚遠行賄。

舉報信又詳列姚遠夫婦涉嫌貪腐的眾多事例，包括來源可疑的12套房產及地址，受賄、索賄、買官、賣官事例和手段，24名向他買官者的姓名、職位、手機號碼，有些甚至包含具體時間、地點、人物、過程及細節。

其中姚遠涉嫌行賄買官，包括為升省公安廳副廳長分3次向蔡雲峰索取人民幣20萬元（約新台幣88萬元）。姚遠為了女婿的工作，曾向當時北京市公安局長傅政華送了3個貴重手鐲。

蔡雲峰又提到，後來自己生意受挫，又身患絕症，想找他曾行賄的官員取回送出的錢來醫病，但不得要領，怨憤中萌生公開舉報同歸於盡的念頭。

財新網表示，曾聯繫甘肅省監察委、甘肅省公安廳等部門，蘭州市公安局接收到採訪函後先說明「領導在看」，之後不予答覆並掛斷電話。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111014