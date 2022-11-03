中國疫情止不住 多地核酸改自費遭疑財政撐不住

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（中央社台北3日電）中國官方今天公布新增3200例本土病例，多地本月起常態化核酸檢測改自費，遭質疑地方財政恐撐不下去；另廣西、安徽等地搭乘火車停止查驗核酸，但出站地仍要提供，防疫多頭馬車困擾民眾。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，2日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3372例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增3200例、境外移入172例。

其中新增本土確診531例，包括內蒙古192例、廣東103例、福建52例、河南35例、北京28例等；另本土無症狀感染2669例，主要為內蒙古741例、新疆376例、廣東356例、黑龍江191例、河南141例、湖南125例等。

當天新增病例以內蒙933例及廣東459例居多。

中國本土疫情在中共20大舉行前每日約800例，會議結束後感染人數激增，當前單日新增數已經突破3000大關，呼和浩特、廣州、福州及鄭州面臨防控考驗，鄭州航空港區2日更宣布實施7天靜態管理。

中國政府執行動態清零，地方過去買單核酸檢測費用，但貴州省貴陽市1日起除醫療人員、物流人員、商場人員等仍可免費受檢，其餘核酸檢測取消全面免費制， 另四川、甘肅、湖南省也有縣市發布相近通告。

有陸民在網上解讀，這是邁向正常化生活的第一步；但有人認為，出入部分場所仍被要求出示核酸檢測陰性證明，配合政策卻必須自費，這不合理；另也有人說，地方財政恐是撐不下去了。

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與核酸政策相關的措施還包括多地發布通知，乘火車飛機出行不再查驗核酸證明。陸媒「界面新聞」昨天報導，廣西桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、來賓等6市與廣東湛江等地乘火車不再查驗核酸，但出站仍需要，另安徽合肥新橋機場不再查驗核酸檢測陰性證明，但目的地仍要。

但網友對現行防疫政策多頭馬車深感困擾，指外出依舊不便，不查驗核酸檢測報告的地區非常有限，而且即便出了這個城市不檢查核酸檢，到了另一城市後很可能還是要核酸報告。（編輯：唐佩君/周慧盈） 1111103