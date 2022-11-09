廣州中小學多改線上教學 番禺區管控居民外出

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（中央社台北9日電）中國廣州市昨天新增本土COVID-19感染者2637例，繼重災區海珠區延長靜默後，緊鄰的番禺區也從今天至13日加強社會面管控，要求居民非必要不外出。廣州8個區10日起中小學改採線上教學。

央視新聞報導，廣州市新聞辦今天召開疫情防控新聞發布會通報，經綜合研判，10日起，廣州除南沙區、從化區、增城區外，中小學階段學校暫停線下教學，改線上教學；在廣州的大學實施封閉管理。

根據「廣州番禺發布」微信公眾號，經專家組綜合研判，決定9日至13日，在番禺區全域實行防控措施，嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出；除保障民生的行業外，經營性場所暫停營業。

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海珠區是廣州本輪疫情防控的關鍵區域。廣州市8日新增的2637例本土感染者中，海珠區就占了2442例，主要集中在鳳陽街康鷺片區和赤崗街客村片區。

中國經濟周刊報導，上述疫情嚴重的片區分佈多個城中村，人員密集且流動頻繁。廣州市疾病預防控制中心新聞發言人張周斌6日分析指出，海珠區新增感染者數量創新高，很大程度上因為Omicron變異株傳播速度快、隱蔽性強，而且病毒在樓棟密集、巷道狹窄的環境中，極易於造成氣溶膠傳播；同時，極高的人口密度也為病毒的快速傳播創造了適合環境。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111109