優化防疫阻不了次生災害 重慶孕婦延誤送院流產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國官方宣布優化防疫措施，嚴禁隨意封控，需保障居民就醫需求後，重慶發生孕婦延誤送院4小時致流產的悲劇，官方承認工作人員應變力不足會嚴肅處理，但仍強調「管控住疫情是硬道理」。

近日網路流傳重慶市九龍坡石橋鋪四季香山社區一名孕婦，身體不適想求醫，但疫情防控期間社區不讓她外出，即使其後救護車抵達也不能進入社區，孕婦延誤送院4小時，腹中胎兒流產。

中國新聞周刊官方微博今天報導，重慶市九龍坡區委、區政府13日發出通告，指網路流傳九龍坡區石橋鋪四季香山小區一孕婦送醫延誤致流產，九龍坡區委區政府對此高度重視，立即責成區紀委監委、區衛生健康委展開調查。

初步調查發現，事件是12日上午約7時20分，孕婦雷某感到身體不適，私家車不在小區，致電四季香山物業辦公室工作人員，要求需派車就醫，工作人員在醫療救治微信群發出雷某就醫需求訊息。

8時1分石橋鋪社區衛生服務中心工作人員才聯絡雷某，雷某指自己懷孕10周，身體不適，需要就醫，工作人員安排她到九龍坡區中醫院就醫。

8時40分老頂坡社區工作人員收到安排車輛的通知，但指當時社區唯一的轉運車已有一名癌症患者、兩名孕婦預約送醫就診，社區暫無其他車輛。

雷某首次要求派車就醫2個多小時後，即9時45分物業工作人員及社區工作人員才開始溝通安排車輛，但一直沒有落實。

距離雷某首次要求派車就醫的3個多小時後，即10時48分，雷某自行致電給石橋鋪社會事務辦工作人員，說她身體不適需要外出就醫，工作人員再聯繫之前的老頂坡社區工作人員，這次該工作人員指「轉運車輛缺電，正在充電中。」

隨後石橋鋪社會事務辦工作人員聯繫老頂坡社區書記，請其協調派車，獲回覆馬上安排。同時四季香山物業經理到社區溝通協商，最終由在10時59分，由物業公司負責人用自己的私家車，送雷某及其丈夫前往醫院，於11時26分到達，即是雷某首次要求派車就醫後4小時。

通報指出，調查發現社區對居民外出就醫按流程處置，及網傳120救護車進入小區受阻等情況不屬實，但確實存在社區工作人員、物業公司與患者之間溝通不及時、不到位，社區車輛保障不及時，社區工作人員應變處置能力不足，沒有急群眾之所急等問題。

通報指出，「當局已向當事人真誠道歉，並責成有關方面給予當事人適當補償，已獲當事人諒解。」同時區紀委監委對有關幹部立案調查，相關部門對物業公司詳細調查，依紀依規對相關責任人嚴肅處理。

通報仍然強調，「管控住疫情是硬道理，服務好群眾是硬任務」，會完善社區對特殊群體就醫等服務機制。

雖然中國官方高調發布的優化防疫20條，表示嚴禁隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封等，但近日重慶市多區發布臨時管控7天，由於管控措施由各個小區而非政府宣布，被嘲諷為「上有政策，下有對策」。

今年初陝西省西安市封城期間，一名懷胎8月的孕婦，因拿不出核酸檢測證明，被醫院拒收而流產。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111114