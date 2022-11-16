習近平絕對權力的下一步 經濟「國進民退」

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（中央社台北16日電）習近平在中共20大獲得絕對權力後，專家們認為中共對經濟的集中統一領導會更強化，進而推動一個以計劃經濟、國營經濟為主導的整個的社會經濟，未來中國經濟趨勢顯然朝向「國進民退」。

美國之音報導，習近平在中共20大展開第三任期後，人們在紛紛猜測、分析，習近平下一步要幹什麼？其中在經濟方面，分析人士一致認為，中共對經濟的集中統一領導會進一步加強。

報導指出，旅美經濟學人何清漣在文章「習近平思想將中國導向何方？」中指出，中共已經透過國企中加強黨委領導、實現私企與外企建立黨支部。

近期國資背景的電信商中國聯通與民間網路巨頭騰訊合資設立新公司，另中國移動牽手京東，中國電信也與阿里巴巴合作，「公私合營」讓外界認為埋下可能國有化的伏筆。

美國加州州立大學洛杉磯分校退休教授宋永毅就認為，習近平主張的是封閉落後的經濟建設，包括他最近開始的公私合營。

宋永毅說，習近平對騰訊、對阿里巴巴所採取的措施，是釜底抽薪，把一個個私人企業實際上變成一個公私合營的企業，然後再轉化成為一個國營企業。去建立一個以計劃經濟、國營經濟為主導的整個的社會經濟。

過去在中國改革開放前遍及中國農村地區的「供銷社」，如今成了中國經濟和商業領域最新的明星。宋永毅認為，習近平透過供銷社形式控制生產流通領域。

另時政評論人士解濱在文章「習皇登基後五年十年的美好願景」中更進一步說，供銷社已經開始恢復，統購統銷很快會水到渠成。人民公社死灰復燃也不是沒有可能。為解決每年一千萬大學畢業生的就業問題，國有企業會大大加強但產能不會提高，而「上山下鄉」會捲土重來。

中國事務專家程曉農博士則說，中國是用資本主義制度來鞏固共產黨政權，用資本主義制度來加強共產黨對外擴張和對內鎮壓的實力。習近平的中國式現代化，就是可以市場化，可以讓私營企業發展，當然也可以不讓私營發展，但是最關鍵的是堅持中共的領導。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111116