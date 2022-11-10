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胡錦濤被離場 據傳想看胡春華是否入政治局

2022/11/10 20:21（11/10 21:02 更新）
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中共20大10月22日上午舉行閉幕會議，前中共總書記胡錦濤（前排右2）中途離席，行經中共總書記習近平（前排右）後方時看似想要交談。（美聯社）
中共20大10月22日上午舉行閉幕會議，前中共總書記胡錦濤（前排右2）中途離席，行經中共總書記習近平（前排右）後方時看似想要交談。（美聯社）
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（中央社東京10日綜合外電報導）前中共總書記胡錦濤在中共20大閉幕會上被帶離出場，至今原因不明。日本媒體曝光新內幕，稱胡錦濤當時被架離是因為想看政治局委員名單是否有他親手栽培的國務院副總理胡春華。

中共20大上月底的閉幕會上，在選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員後不久，與會的胡錦濤即起身，在助手攙扶下「被離場」，當時會議尚未結束。

胡錦濤的離去引來諸多臆測與討論。從外媒拍攝的畫面當中，胡錦濤疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」。

外媒曝光的影片顯示，胡錦濤是在試圖翻閱眼前一份紅色文件夾被阻止後，才遭架離現場。

日本媒體「夕刊富士」9日刊出記者峯村健司的調查報導。他表示，雖然胡錦濤過去曾傳出罹患帕金森氏症，但胡錦濤在20大開幕時完全不需要人員攙扶，很難想像他的健康狀況會急速惡化，到了閉幕會竟需要有人來扶著他提前離場。

峯村健司訪問數名熟悉中國政治的美國官員後分析指出，「胡錦濤在閉幕會當天上午得知政治局委員人數少了1人，變為24人，發現胡春華遭到降格。因此胡錦濤想翻開被認為是政治局委員名單的紅色文件夾進行確認，卻遭到制止。」

日本媒體曝光新內幕指出，前中共總書記胡錦濤在中共20大閉幕會上被帶離出場，是因為想看政治局委員名單是否有他親手栽培的國務院副總理胡春華（圖）。（中央社檔案照片）
日本媒體曝光新內幕指出，前中共總書記胡錦濤在中共20大閉幕會上被帶離出場，是因為想看政治局委員名單是否有他親手栽培的國務院副總理胡春華（圖）。（中央社檔案照片）

當時坐在胡錦濤左方的栗戰書發現胡錦濤想翻閱名單時，馬上出手阻止，接著又對胡錦濤說了幾句話。

峯村健司表示，根據台灣的中國政治專家解讀栗戰書的唇語，栗戰書當時可能是對胡錦濤說：「別看了，都決定了。」

從2002年以來，中共政治局委員的人數一直維持在25人。

胡春華是中共第18、19屆政治局委員，曾是胡錦濤隔代指定的接班人。但在現任總書記習近平打破「隔代指定」及「最多兩任」的慣例下，胡春華不但未能成為接班人，更落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111110

中共20大開局，新一屆治理名單出爐。（中央社製圖）
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