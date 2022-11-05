北京將舉辦「九二共識」30年論壇 凸顯和統

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（中央社記者邱國強北京5日電）據了解，配合中共20大結束及「九二共識」30周年，中國大陸官方10日將在北京舉行「九二共識30周年圓桌論壇」，旨在凸顯20大報告中提及的「盡最大努力爭取和平統一的前景」。

這項活動由「中華全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯）主辦，全稱為「2022年台胞社團論壇座談會暨『九二共識』30周年圓桌論壇」。主題則為「堅持九二共識，共創民族美好未來」，不脫陸方對台的一貫主張。

北京消息人士指出，論壇將邀請中國大陸涉台學者專家，解讀中共20大全文報告中揭示的對台方針，並和與會者交流，標榜「凝聚推動兩岸『和平發展、融合發展』的共識，匯聚『反獨促統』的民間力量」。

此外，會中也將回顧兩岸關係發展史，以及兩岸在「九二共識」基礎上達成的交流成果。並對北京定義的台獨主張及「外部勢力干涉」，進行口徑一致的批判。

此外，配合這項「九二共識」30周年活動，北京衛視3日在其回顧歷史的專欄節目「檔案」中，播出名為「定海神針，紀念『九二共識』達成30周年」的專輯，並分上下兩集播出。片中並訪問台方的邱進益、李慶平及陸方的唐樹備、張志軍、孫亞夫等兩岸事務現任及卸任參與者，造勢意味濃厚。

在這場論壇之前，隸屬中國大陸國台辦的海研中心曾於8月30日舉辦「九二共識30周年學術研討會」。但11月10日將舉辦的這場論壇，則是中共20大第一場具官方性質的涉台學術活動。據了解，陸方意在凸顯將依20大報告中提到的「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，作為對台政策方針。

中共20大報告中提到，陸方「堅持『一個中國』原則和『九二共識』」，「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力」。（編輯：呂佳蓉）1111105