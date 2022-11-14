20大後人事調動 港媒：袁家軍主政重慶

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（中央社記者張謙香港14日電）據報導，中共20大之後，地方「諸侯」和中央部委高層調整陸續展開，其中新任中央政治局委員、浙江省委書記袁家軍將接替陳敏爾擔任重慶市委書記，陳敏爾預料主政天津。

此外，新任中央政治局委員、中央書記處書記的山東省委書記李干杰將擔任中央組織部部長。

星島日報今天在報導中表示，上述高層調整預料在本週內展開。

報導指出，中國官方近日陸續公布調整上海、廣東、福建、北京等重要省市「一把手」，其他兩個直轄市重慶、天津的「一哥」也明朗化。

據介紹，60歲的袁家軍出身「軍工系」，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，之後擔任省長。

報導表示，浙江不僅是經濟大省，而且是中國國家主席習近平曾經主政的省份，袁家軍主政浙江期間，率先為「共同富裕」探路。

至於連任政治局委員的陳敏爾，預料將接替李鴻忠擔任天津市委書記，李鴻忠可能候任全國人大常委會副委員長。

據指出，62歲的陳敏爾是浙江人，長期在浙江工作，擔任省委宣傳部長期間，時任省委書記習近平在浙江日報專欄「之江新語」發表了系列文章。

陳敏爾曾任貴州省長、書記，中共19大前夕接替落馬的孫政才出任重慶市委書記。

另據報導，在20大晉升為中央政治局委員、中央書記處書記的李干杰將任中央組織部部長，負責高級幹部的考核和升遷工作。（編輯：周慧盈）1111114