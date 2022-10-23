曾經的太子胡春華 20大被無情「出局」

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中共新一屆領導層出爐，「團派」出身的副總理胡春華不但未如預測的「入常」，更未連任政治局委員。（中央社檔案照片）

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（中央社記者周慧盈台北23日電）中共新一屆領導層出爐，「團派」出身的副總理胡春華不但未如預測的「入常」，更未連任政治局委員。從曾經的「太子」到如今的「出局」，胡春華的際遇反映出中共官場最新現實。

中共第20次全國代表大會昨天在北京閉幕，20屆一中全會今天選出中央政治局委員、中央政治局常務委員、總書記等新一屆領導班子。

人事更迭是中共這次黨代會最大看點。20大登場前，除了總書記習近平預期將無懸念進入第三任期，構成權力金字塔的中央委員會、中央政治局及中央政治局常委會的組成備受關注，並出現各種版本的權力組合。

其中一個版本的7名政治局常委包括被歸為團派（共青團）現任國務院總理李克強、全國政協主席汪洋與胡春華，並看好汪洋或胡春華其中一人可望先「入常」，並於明年3月政府換屆時接任總理大位。

昨天20大選出新一屆中央委員會，李克強與汪洋出乎外界意料未在名單上，但仍有分析指胡春華還是有希望「入常」，在政治路上再邁步。

但隨著結果出爐，曾任18屆、19屆政治局委員的胡春華不僅未「入常」，甚至未能保住政治局委員。

胡春華「出局」後，在放眼政治局常委會全是「習家軍」人馬的政治現實下，有分析以「滅團」來形容團派在當今中共政壇的境遇。

外界無從得知所謂被滅的團派各人心態，昨天20大閉幕時，當另一名「團派」、前領導人胡錦濤因不明原因被「請」出會場並拍了一下李克強肩膀時，只見相鄰而坐的李克強、汪洋面無表情、未發一語，而胡春華更在鏡頭之外。

據網上公開資訊，59歲的胡春華來自湖北貧農家庭，16歲時以全縣文科狀元考上北京大學中文系。1980年代，胡錦濤擔任西藏區委書記時，胡春華為共青團西藏區委副書記。

胡春華的從政經歷創造了中共政壇多項紀錄，45歲時被任命為河北省副省長、代省長，成為當時中國最年輕的省級行政區領導人；2012年12月接替即將於次年3月擔任國務院副總理的汪洋，出任中共廣東省委書記，也是廣東自改革開放以來最年輕的省委書記。

受胡錦濤賞識並當成接班人培養的胡春華在2012年11月中共18屆一中全會晉升中央政治局委員，成為中共黨和國家領導人。由於升遷路線與共青團分不開，因此被外界視為「團派」的一員。

雖然不是習派人馬，胡春華在政治上一直行事低調、謹慎，但通往「接班人」的道路在2017年底中共19大受阻，未能成功晉升政治局常委，而與他共同被視為政治新星的時任重慶市委書記孫政才更是落馬並被判刑，胡春華也成了「廢太子」。

2018年胡春華出任國務院副總理，在4名副總理當中排名第3，分管農業和扶貧。

2021年初，中國政府宣布完成了消除絕對貧困的任務，脫貧攻堅戰取得了「全面勝利」，而一年多後的今天，作為國務院扶貧開發領導小組組長的胡春華則黯然出局。不過由於胡春華仍是中央委員，預料仍將獲安排。（編輯：吳柏緯）1111023