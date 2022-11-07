中國公私合營再起？騰訊埋下國有化伏筆

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（中央社台北7日電）國資背景的中國聯通與網路巨頭騰訊合設新公司，是否是公私合營再起？外界認為騰訊埋下國有化伏筆，專家認為企業合作不必過度解讀，但有學者批評習近平要倒退到毛澤東的計劃經濟時代。

一段時間以來，中國國企民企合營頻傳，近日電信商中國聯通與中國龍頭民企騰訊合資設立新公司，更受高度矚目。不過在市場上也引來是新一輪國有化的揣測，網友還戲稱騰訊主席馬化騰要當公務員了嗎？

人民網報導，中國國家市場監管總局發布「2022年10月17日-10月23日無條件批準經營者集中案件列表」，其中顯示，聯通創新創業投資有限公司與深圳市騰訊產業創投有限公司新設合營企業案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

根據相關公示資料顯示，新設合營企業擬主要從事內容傳遞網路（CDN）和 邊緣運算 業務。交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48%、42%、10%的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

消息一出受到市場高度矚目，中國聯通快速拉升至漲停板，市場有人認為這是官方近年推動國企混合所有制改革（混改）的一項指標，但有些網友則以「新版公私合營」負面解讀。

中國新聞周刊報導，過去一個月內，已有騰訊部分股權被中國移動收購、中信集團與騰訊大股東洽談等小道消息傳出，儘管當事方已出面闢謠，但仍埋下了「騰訊貌似要被國有化」的伏筆。

北京郵電大學經濟管理學院教授曾劍秋表示，3大電信營運商和大型網路企業的合作由來已久，認為不必過度解讀。

這篇報導另指出，獨立電信分析師馬繼華表示，聯通有網路資源和基建基礎，騰訊有技術優勢，雙方可能做具體業務合作，也可能透過新設合營企業投資相關領域其他有發展前景的公司。

馬繼華指出，從級別上看，這次是兩家大公司下屬子公司之間的一次尋常合作，是聯通和騰訊基於各自業務發展需求，在混改後的新動作。且不論何種方式，大型的網路公司與國企央企進行合作，都將為消費者提供更好的服務和體驗。

但另一派人士則有不同看法，自由亞洲電台報導，海外的政治評論人士江峰指出，唯有計劃經濟能實現對整個社會的控制權。而自由的民企是鼓勵自由市場經濟，正好與極權相對抗，所以中共必須限制住民企。

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此外，歷史學者宋永毅認為，這說明習近平要倒退到毛澤東時代的計劃經濟、公私合營、人民公社，由此經濟發展很快會產生滑坡。

美國之音2021年曾報導，上個世紀50年代，中共針對民族企業家發動了「公私合營」運動，強行收購民企股份，將私人財產劃歸國有。而在中國當局發出「共同富裕」的號召後，美國投資銀行高盛的分析師曾在一份報告中寫道：在一個極端的情況下，私營企業可能被國有化，或者盈利能力受到管制。「時隔70年公私合營山雨又來」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111107