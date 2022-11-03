中國國企民企合營 學者：政府統制經濟時代來臨

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（中央社台北3日電）國資背景的電信商中國聯通與民間網路巨頭騰訊合資設立新公司，中國移動牽手京東，中國電信也與阿里巴巴合作。學者分析，合營計畫正持續擴大規模，明年將有更多的大型民企「被合營」。

中國國家市場監督管理總局昨天發布「2022年10月17日－10月23日無條件批准經營者集中案件列表」，其中顯示，聯通創新創業投資有限公司與深圳市騰訊產業創投有限公司新設「合營企業」案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

消息公布後，中國聯通的股價昨天快速拉升至漲停板。

自由亞洲電台引述北京政治學者吳強分析，過去5年，外界所擔心的「公私合營」現在已經進入實質性的實施階段。3家大型國有電信公司與民間企業的「戰略性合作」，表明政府統制經濟時代的來臨。

他進一步表示，中共20大報告所「匹配」的統制經濟時代到來，私營資本，特別是阿里、騰訊及京東在北京當局看來是屬於新的戰略性基礎設施公司，「在意識形態、股權結構以及分配方面進行新型合營，以混合經濟為模式。」

吳強認為，這也意味這政府將繼續推進混合經濟、節制成本等戰略控制。

他表示，20大的高層人事變動，移除保護利益集團的保護傘，表明新一屆政府的價值取向。「20大強調黨內不得有人為利益集團代言，隨著人事調整，以及黨內定於一尊領導地位的形成，對這3家平台企業某種形式的保護以及代言的障礙已經移除了。」（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1111103