NCC將數位中介法草案退回工作小組 重新盤點爭議

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國家通訊傳播委員會7日表示，委員會決議把數位中介法退回內部工作小組，回到原點，重新盤點相關爭議，並強調沒有時間表。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北7日電）NCC日前提出數位中介服務法草案引發高度關注，政院定調暫緩推動。NCC今天表示，委員會決議把數位中介法退回內部工作小組，回到原點，重新盤點相關爭議，並強調沒有時間表。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注數位中介服務法（中介法）草案後續發展。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，委員會5日晨會討論並做出決議，把草案全部退回內部數位匯流工作小組，一切回到原點，沒有時間表；這就像之前數位通訊傳播法草案因為立法院屆期不連續，整個退回一樣。至於退回草案是否意味作廢，翁柏宗未對此回應。

有關委員會關注草案哪些爭議點，翁柏宗表示，透過先前公開說明會，共盤點22項議題、80多個小項目，方向上會更關心平台問責、使用者權益維護，還有討論數位中介服務定義是否範圍要縮小等，觸及很多議題。

NCC組改後規劃新設網際網路傳播治理處（網傳處），不過中介法草案退回，媒體關注後續網傳處業務與法律依據。

翁柏宗說明，NCC組織法在修法後，網際網路事務執行跟政策規劃就是NCC的業務，雖然現階段沒有作用法，但還是會跟相關業者接觸、對談，希望透過公私協力方式進行行政指導，協助業者自律。（編輯：郭無患）1110907