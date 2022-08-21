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數位中介法惹議 NCC：僅為初版未強推也沒撤回問題

2022/8/21 10:11（8/21 10:38 更新）
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「數位中介服務法」草案引發爭議，NCC 21日發聲明表示，草案僅為初版，沒有「強推」。圖為16日NCC舉行數位中介法公開說明會，邀請公民團體與專家學者表達意見。（中央社檔案照片）
「數位中介服務法」草案引發爭議，NCC 21日發聲明表示，草案僅為初版，沒有「強推」。圖為16日NCC舉行數位中介法公開說明會，邀請公民團體與專家學者表達意見。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）「數位中介服務法」草案引發爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今天發聲明提三點說明，強調草案僅為初版，沒有「強推」，草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此也沒有「需要撤回」問題。

NCC「數位中介服務法」草案，近期引發各界對於言論自由保障擔憂，甚至傳出要求撤回草案的聲浪。

NCC今天發布新聞稿，以三點說明澄清外界疑慮，NCC表示草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」情事。

NCC表示感謝眾多寶貴的意見，期待持續理性溝通討論，強調網際網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手的挑戰。

NCC指出，過去幾年性私密影像的流傳、層出不窮的網路詐欺，各種假訊息攻擊及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民傷害，尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。

NCC對於「數位中介服務法」草案提出三點說明如下：

第一，草案僅為初版，將持續蒐集意見。NCC表示，草擬的數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

第二，立法需要匯集民意，凝聚共識。草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

第三，溝通過程公開透明，期望能理性討論。NCC指出，自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。（編輯：林淑媛）1110821

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