國民黨：反對數位中介法立法 促退回草案

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）NCC提出數位中介服務法草案引起爭議，國民黨今天表示，輿論多表反對，業者也表達質疑，呼籲退回草案，切勿強渡關山，國民黨也將堅持與人民站在一起反對立法。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，NCC宣布暫緩辦理原訂25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

國民黨今天上午發出新聞稿表示，若政府認定網路資訊不實，便可依該法要求網路平台業者加註警示，甚至可以交由法院裁罰，違者最重還可斷網，難道民進黨政府又要創造網路新東廠嗎。

國民黨指出，輿論多表反對，業者亦表質疑，國民黨呼籲政府切勿橫柴入灶，強渡關山，更呼籲曾提案要保障「謠言的言論自由」的民進黨地方首長參選人，應站出來反對中央粗暴立法。

國民黨指出，對於如此傷害言論自由、網友及業者都不買單的惡法，呼籲民進黨政府聆聽民意，退回草案。國民黨將堅持與人民站在一起，反對數位中介法立法。（編輯：郭無患）1110820