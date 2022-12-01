NCC主委陳耀祥：數位中介服務法有爭議 不會繼續推

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外界質疑國家通訊傳播委員會（NCC）先前推數位中介服務法是民進黨選舉選輸的戰犯之一；NCC主委陳耀祥（圖）1日在立法院表示，NCC是獨立機關不介入政黨，沒有戰犯問題，中介法草案先前只是徵詢各界意見階段，目前社會上有爭議不會繼續推。中央社記者裴禛攝 111年12月1日

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（中央社記者蘇思云台北1日電）外界質疑NCC先前推數位中介服務法是民進黨選舉選輸的戰犯之一，NCC主委陳耀祥今天表示，NCC是獨立機關不介入政黨，沒有戰犯問題，中介法草案先前只是徵詢各界意見階段，目前社會上有爭議不會繼續推。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「新聞媒體報導選舉票數應遵循之專業性、公正性暨認定有無違規的權責釐清」專題報告，並備質詢。

陳耀祥會前接受媒體聯訪時表示，這次九合一選舉開票收到申訴案共5件，主要是跟台北市長候選人陳時中票數有關，申訴案分別為三立2件、民視2件、年代新聞台1件，涉及選罷法部分由中選會認定，NCC就職責的衛廣法處理，會請業者陳述意見，召開自律委員會做檢討。

媒體詢問民進黨九合一選舉大敗，如何回應被點名是戰犯一事，陳耀祥表示，選舉是政黨競爭，由人民做決定，這是民主制度的一環，獨立機關沒有介入任何政黨，沒有戰犯問題。

外界關注NCC先前推出數位中介服務法（中介法）草案，也是選舉的戰犯之一，陳耀祥表示，中介法草案先前只是在徵詢各界意見而已，網路的犯罪問題很多，NCC還是廣徵各界意見，不一定是中介法，相關網路如何治理、如何規範，還是會跟各界對話。目前社會上有爭議，當然不會繼續推中介法。（編輯：張均懋）1111201