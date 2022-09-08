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接手中介法草案？唐鳳：監理業務不屬於數位部

2022/9/8 15:27（9/8 15:40 更新）
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（中央社記者蘇思云台北8日電）媒體關注數位部部長唐鳳對數位中介服務法看法，唐鳳表示，監理業務不屬於數位部範圍，面對大型跨境數位平台，最重要的是要確保現實世界中覺得合理的價值，平台上也應該符合相關的社會價值，遵守常規。

唐鳳今天中午接受震傳媒網路節目「新聞不芹菜」的視訊採訪，主持人黃光芹詢問唐鳳對於數位中介服務法（中介法）看法，是否反對立法。

唐鳳表示，中介法主要是監理非法言論部份，在數位部揭牌當天就提到，數位部的工作是扮演採油門角色，監理部份並不是數位部業務。

唐鳳直言，NCC日前提出數位中介服務法草案，還在NCC對外界徵詢草案的階段，目前NCC也提到會整理相關民間意見、歸零思考，把草案退回到工作小組。草案先前也還沒有提到政院討論，沒有要表態的問題。

唐鳳指出，面對跨境大型數位平台時，最重要價值是要確保現實社會覺得合理的價值，在大型數位平台上也應該符合相關的社會價值。

唐鳳舉例，監察院會公布競選期間政治獻金花費，選罷法也規範境外者不能給予候選人政治獻金，必須要符合透明度以及不能收國外的錢。前幾年有人透過數位平台下廣告、幫特定候選人打廣告，等於繞過政治獻金法的規範。

唐鳳指出，後來也有跟平台溝通，不管在美國是什麼樣的規範，在台灣就是要揭露、不能收國外的錢，不能到平台上就不遵守相關常規。平台後來在2019年做修正，舉這個例子是要說明，還是要從社會怎麼樣合適出發，這些跨境科技平台要配合社會價值，而不是擾亂社會價值、反過來要求配合平台。（編輯：潘羿菁）1110908

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