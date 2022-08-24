中介法草案爭議 NCC將找數位部協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）NCC日前推出數位中介服務法草案，引發業者反彈，行政院定調暫緩推動。NCC今天表示，草案會持續研析並釐清相關爭議，數位發展部成立後也會跨部會溝通協調，以凝聚社會共識，目前沒有時間表。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注數位中介服務法（中介法）跟業界溝通如何達成共識，以及是否還會持續調整草案再推出。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，台灣是民主自由國家，憲法也有保障言論自由。NCC先前召開3場中介法的公開說明會，外界有很多質疑跟不同聲音，NCC委員間上週也有先交換意見，但相關草案目前沒有時間表與進度表。

翁柏宗指出，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台灣數位平台經濟協會（DEAT）三大數位產業協會也擔心，電商負擔義務會增加許多成本，網路論壇批踢踢也擔心法遵成本太高，民間司改團體也有提供意見認為資料調取上要更明確，許多業者關心法條定義不夠明確。

翁柏宗指出，整個數位經濟跟網路治理是一體兩面，數位發展部是數位產業發展、NCC則是數位治理，彼此都要兼顧。很多專家學者認為數位發展部要一起加入討論，可能等數位發展部成立後再跨部會協調，以凝聚社會最大共識。

至於NCC要跟業者溝通達成共識到什麼程度，翁柏宗表示，確實在產業影響、資料調取對人權影響評估等可能不夠，無店面零售商業同業公會有提到賣家規範部分是否可以調整，會再多了解台灣中小型業者的營運模式，才能訂出更務實、接地氣的草案。（編輯：潘羿菁）1110824