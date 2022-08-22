中介法後續修法時間表？ NCC：先盤整意見

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（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注數位中介服務法草案後續立法進度。NCC專委閻立泰今天受訪表示，目前先暫緩公聽會並盤整意見，虛心接受各界批評，後續調整後將再向外界說明。至於是否年底大選後重啟立法程序，閻立泰表示，NCC不考慮選舉問題。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日舉行數位中介服務法草案公聽會引起爭議，政院官員日前表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如今天上午偕黨籍公職人員參選人前往NCC大門前抗議，要求即刻暫緩數位中介服務法，並遞交請願訴求。

民眾黨訴求指出，數位中介服務法草案引發各界撻伐，擔憂限縮言論自由，要求制定法律草案的NCC在向公眾充分溝通取得社會共識之前，具體承諾不強推惡法。

閻立泰今天現身記者會並簽署民眾黨請願訴求。他表示，憲法賦予的言論自由與網路上極嚴重的違法言論流竄，如何取得較好平衡點、保障民眾安全，這是NCC努力目標；草案出爐勢必引起討論，各界給予批評指教，NCC都虛心接受，後續調整後將再向外界說明。

媒體會後詢問，數位中介服務法草案是否9月再推出。閻立泰表示，委員會沒有給時間點，將先暫緩公聽會並盤整意見；是否調整草案說法、條文設計，將再與委員會討論。

媒體詢問，部分民進黨立委認為數位中介服務法草案傷及選情，是否先暫緩等到選後又重啟。

閻立泰表示，對NCC而言，沒有選舉的問題，尊重立委與外界批評意見。

媒體詢問，行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車，是否有違NCC作為獨立機關職責。閻立泰表示，NCC雖是獨立機關，但任何政策不能自外於行政部門和其他機關，相關互動有所必要。

媒體追問，歐盟數位服務法（DSA）將於2024年上路，台灣的數位中介服務法施行會比較早或更晚。

閻立泰表示，歐盟討論DSA過程慎重，處理時間非常長，但也要考慮有些事情不見得能等，網路上不斷有人因違法內容受害，政府必須積極面對。（編輯：趙蔚蘭）1110822