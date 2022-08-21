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中介法爭議 林佳龍侯友宜都喊應保障言論自由

2022/8/21 15:19（8/21 15:25 更新）
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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天針對數位中介服務法草案表示，言論自由基本價值絕不容妥協，各黨派都提案過，只要不要讓它涉及到黨派之爭，其實應該找得到交集；新北市長侯友宜表示，保障言論自由絕對是最該堅守的底線。

林佳龍今天到新莊出席林姓宗親會後援會成立大會，他接受媒體聯訪時針對「數位中介服務法」草案，引發各界反彈的問題表示，他從學生時代就捍衛人權，特別是言論自由，這個基本價值絕不容妥協，一定要堅持。

他表示，台灣遇到很多的假訊息及詐騙，甚至來自中國的網軍，影響國家安全，所以，除捍衛言論自由的基本人權，也要捍衛台灣的國家安全。為不讓一些人透過濫用民主去顛覆民主，這是台灣人民共同面對的課題，因此各黨派都提案過，只要不要涉及到黨派之爭，其實應該找得到交集。

媒體詢問民進黨2013年提案「謠言亦應受到言論自由之保護」，林佳龍是第一個連署者。林佳龍表示，比例原則、性質都應該加以釐清，就像歐美一樣，在社會安定或國家安全、個人言論自由、人權的保障，要找到一個平衡點，基礎是言論自由的基本人權不容打折。

競選連任的新北市長侯友宜也在臉書貼文表示「不論什麼觀點，每一個人說話的權利，我們都應該要全力捍衛」「我們無法想像在PTT或是臉書上，也許連質疑政府施政成效都可能被刪文的台灣，會是怎樣一個台灣？」堅決反對推出傷害人民基本人權的惡法。

侯友宜表示，言論自由早已是中華民國憲法明文保障。在世界人權發展史中，言論自由更是最基本且重要的權利，民主國家，「不論政權如何更替、法律如何修正，保障言論自由絕對是我們最該堅守的底線」。

侯友宜今天參加「夏日市集派對 新店央北同玩節」活動時接受媒體聯訪表示，每一個人都有說話的權利，都要捍衛他們的、自己的言論自由，數位中介法是不是有侵害言論自由，他相信每一個人都很清楚，任何侵害言論自由，傷害基本人權的，都是不可取的。（編輯：張銘坤）1110821

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