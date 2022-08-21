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數位中介法爭議 黃珊珊：適可而止是對的

2022/8/21 16:22
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）NCC日前公布數位中介服務法草案引發限制言論自由爭議。對此，台北市副市長黃珊珊今天表示，公聽會暫停是正確決定，且認為審查制是全球民主國家所不可能接受的條件。

黃珊珊下午出席在台北流行音樂中心舉辦的「黃珊珊：33個人生故事」南港區新書簽書會活動，媒體問到如何看國家通訊傳播委員會（NCC）說政府並未強推數位中介服務法草案，且已暫停舉辦公聽會一事。

黃珊珊表示，適可而止是對的，因為公共政策本來就是要經過各界討論，大家意見反映後，政府停下來是個正確決定，認為政府未來提出公眾政策草案和公聽會前要更加審慎。

媒體追問如何看有民進黨立委指民眾黨也曾提相關修法內容。黃珊珊說，法案要看具體內容，（遏止謠言和處理）精神是大家都支持的，但要看是用什麼內容去執行，認為用審查制是不可思議的，這是全世界民主國家支持言論自由所不可能接受的條件。

黃珊珊表示，「把水打混」是最簡單的方法，重點是提出草案後若遭各界反彈，收回也可以，就不用再扯了。（編輯：張銘坤）1110821

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