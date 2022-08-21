數位中介服務法公聽會暫停 張善政籲撤回重新草擬

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國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案，引發反彈。國民黨桃園市長參選人張善政（前右）21日前往平鎮出席活動表示，數位中介服務法是一個威權的復辟、一個網路專制法，呼籲政府懸崖勒馬，不但公聽會要暫停，更要撤回重新草擬。（張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月21日

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，數位中介服務法是一個威權的復辟、一個網路專制法，呼籲政府懸崖勒馬，不但公聽會要暫停，更要撤回重新草擬。

國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案，引發反彈，NCC今天回應，草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」情事。草案尚未經委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。

張善政上午前往平鎮出席活動接受媒體聯訪表示，中介法是威權的復辟，一個網路專制法，呼籲政府懸崖勒馬。不但公聽會要暫停，更要撤回重新草擬。中介法暴露民進黨的心態，民眾心裡看得非常清楚，哪個政黨才是對國家真的有利。

對於記者詢問，如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在受訪時說，張善政不是個佛系的候選人。張善政說，佛系不佛系要看場合，有些議題要仗義直言，譬如說論文事件、中介法，就不能佛系，一定要大肆的呼籲。

記者又問，如何看待前立委鄭寶清可能參選桃園市長。張善政指出，他欽佩鄭寶清的為人，鄭寶清在前新竹市長林智堅論文事件中不畏黨內壓力仗義直言，如果真的要出來選，他非常尊重。至於參選人之間的比較，就交給鄉親投票時決定。（編輯：張銘坤）1110821