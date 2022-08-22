郭正亮指數位中介法經政院審查 政院：憑空胡指

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（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨前立委郭正亮指數位中介服務法草案經「行政院法務審查」。行政院發言人羅秉成今天說，草案還在NCC預告階段，既未經審定，遑論提報行政院審查，郭正亮是憑空胡指、令人遺憾。

羅秉成透過媒體群組表示，報載郭正亮在政論節目指稱數位中介服務法草案他「不相信沒有送行政院法務審查，因未經過法務審查，不會送公聽會」等語。但數位中介服務法草案還在國家通訊傳播委員會（NCC）預告階段，既未經NCC審定，遑論提報行政院審查。

羅秉成說，而在提報行政院之前，根本不存在所謂「行政院法務審查」的程序，這是略諳政府法制作業程序都知曉的事，可惜郭正亮內行人說外行話，憑空胡指，誤導視聽，令人遺憾。

羅秉成指出，NCC是法定二級獨立機關，NCC推動相關政策與法案，在制度上本應尊重其獨立行使職權。各部會就業管法律案的提出，都須踐行機關內部相關法制程序，並經部會審定通過後，才會將草案條文呈送行政院審查；再經行政院會通過後，才能送請立法院審議。

羅秉成說，這些法制作業程序，都是按「行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項」等相關規定辦理，行之有年，識者皆知。

羅秉成強調，「數位中介服務法」草案還在部會的預告階段，而NCC正辦理公聽會蒐集各界意見，NCC根本還未審定草案條文，遑論提報行政院審查。

羅秉成表示，事實上行政院也不曾就此未定案的條文，進行所謂的「行政院法務審查」，是否召開公聽會是由部會視需要自行決定，也沒有所謂「未經行政院法務審查通過，就不會送公聽會」的問題存在。（編輯：林興盟）1110822