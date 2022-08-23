數位中介法爭議 時力：重點是怎麼管及法律如何設計

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（中央社記者王揚宇台北23日電）NCC提出數位中介服務法草案引起爭議。時代力量立法院黨團今天召開記者會表示，網路言論環境的治理並非新議題，重點是要怎麼管、法律要怎麼設計，時力並非反對網路治理的相關立法，而是反對草案中有關「謠言、不實訊息」的管制措施。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，與會的民進黨立委林楚茵被問到數位中介服務法草案提到，民進黨絕對保障言論自由，但在保障言論自由或使用網路平台自由之餘，也看到許多犯罪行為及亂象，未來如何保障真的使用者是大目標之一，也會廣納意見。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，行政院定調修法先踩煞車，NCC也宣布暫緩辦理原訂25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開「黨政干預廣電媒體，政府黑手伸向網路」記者會。

邱顯智說，數位中介服務法不是新法案，政府經過多年研擬，國外也有這麼多範例可以參照，行政機關應由下而上，先積極找業者及公民共同討論後，形塑一個可執行、也不會侵害言論自由的草案。

邱顯智指出，現在卻反其道而行，先拿出一個由上而下且有嚴重侵害言論自由疑慮，根本跟國外立法經驗不符的版本，甚至讓人合理質疑，就是想要魚目混珠，把黑手伸進網路。

王婉諭表示，近日有部分人士為護航數位中介服務法草案，質疑時力一方面支持性私密影像納管下架，卻反對中介法草率推動，但時力並非反對網路治理的相關立法，而是反對草案中有關「謠言、不實訊息」的管制措施。

王婉諭說，現行草案不僅在實務上不可行，更可能會造成行政機關過度擴權，甚至危害言論自由，所以不該與之前訴求的性私密影像下架混為一談，來對比錯假訊息的判斷和處置，這根本是指鹿為馬。（編輯：林淑媛）1110823