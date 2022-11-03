中國社區食堂遭指開倒車 官員稱服務長者非大鍋飯

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（中央社記者邱國強北京3日電）繼擴充供銷合作社規模後，中國部分地區近來開始設立「社區食堂」，令人想起昔日的國營食堂或公社食堂，引發議論。基層官員指這只是加強「社區服務」；有人則擔心是在開倒車。

近來被廣為議論的「國營食堂」一詞，指的是在中國基層社區廣建公營（或公辦民營）的廉價或某種程度免費的中小型食堂。這與市面上為數不多、但一直存在的公營中大型餐廳，屬於不同概念。

但綜合中國媒體報導及網路訊息，近來有新設立的社區食堂，直接掛起了「國營食堂」的招牌，相關人員並在門口歡呼「開業了」，引發注意。加上供銷合作社近來大舉擴充及徵才，讓外界產生政策上是否倒退到計劃經濟時代的聯想。

針對外界議論，特別是將「社區食堂」與人民公社時代廣設的大鍋飯式「公社食堂」產生聯想的質疑，有基層官員解釋，現在辦的「社區食堂」主要是為服務社區老年人，解決他們的飲食問題，是「社區服務」的一環，不是搞「大鍋飯」那一套。

圖為1958年中國農民集體在公社食堂吃飯。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

中國住建部、民政部10月31日印發「關於開展完整社區建設試點工作的通知」，要求各地試點完善社區服務設施，規劃建設幼兒園、老年服務站、醫療服務站等項目，並配建便利店、菜店、食堂、藥店、家政服務網點等便民商業服務設施，為居民提供「一站式」服務。

這項通知並要求各縣級市、區選取3至5個社區，展開「完整社區」建設試點，並於2年後在全國推廣，建設對民生服務「大包辦」的項目，其中即包括「社區食堂」。

明報報導，今年7月間，湖南、湖北、山東、雲南等省的部分居民小區，已開始出現自助餐式的社區食堂。經營模式則是由當地街道辦出資，再委由官方批准的餐飲業者經營，定價略低於市面飯館。其中一些地方即標榜「國營食堂開業」。

針對廣設「社區食堂」，北京一名不願具名的學者向記者分析，官員指這類食堂是在為老年人服務，在一定意義上確實能提供方便與平價餐飲，且對象不限於老年人。但真正的老年人飲食，是需要精細料理的，公辦食堂是否能提供真正適合老年人的飲食，不無疑問。

這名學者認為，國營或公營的「社區食堂」如果真能不計成本地經營下去，將可形成居民對食堂的依賴，進而形成官方與民眾產生聯繫的另一條網路。某種意義上，「社區食堂」將是官方掌握民眾「食」的需要的資源。

但他提到，在中國地方財政逐漸惡化，特別是核酸檢測擠占可觀經費下，地方財政能否持續增設並長期支持「社區食堂」運作，值得觀察。

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香港時事評論員劉銳紹則向明報表示，由於中國經濟收縮，地方上的物資和民生供應鏈可能出現不足，官方必須防止出現危機，影響社會穩定。因此，「國營食堂」可能是調配物資、管理社區的應變方式。但如今含外資在內的民營經濟占GDP比重可觀，中國已不可能全面恢復計劃經濟。

美國南卡羅來納大學教授謝田則向自由亞洲電台指出，「社區食堂」和供銷社都是國有壟斷企業，會慢慢控制所有商品來源和上游農產品，操控價格，擠壓民營小企業、菜市場、餐館的空間，是「國進民退」的又一象徵。若國家出現食品供應等經濟上或其他危機，供銷社和食堂便有穩定民情和社會局面的用處。（編輯：吳柏緯）1111103