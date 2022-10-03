中國學者「人民經濟」說被指開倒車 引批評聲浪

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（中央社記者邱國強北京3日電）中國農經學者溫鐵軍日前受訪時主張，具愛國主義性質的「人民經濟」取代市場經濟是「世界大勢所趨」，引起軒然大波。雖有人出言辯護，但被向松祚等中國經濟學者批評為開倒車。

由於時序接近中共20大召開，溫鐵軍提出的「人民經濟」主張立即引起外界議論，甚至被認為此說是否有當權者授意「測試風向」的意圖。

綜合中國網路平台先前留存的訊息，溫鐵軍在接受一場影音訪談時表示，維護主權、自主發展、具有愛國主義性質的經濟體，都可稱為「人民經濟」。而人民經濟擁有「自主性、在地性、綜合性、人民性」等4個特徵。

溫鐵軍在解釋「自主性」時說，「自主性」與一個國家「經濟主權的形成、維護」高度相關，以區別於「外國介入形成，並服務於外國利益集團」的經濟體。

他並表示，「人民經濟」應成為中國經濟學界關注和討論的焦點課題。而「人民經濟取代市場經濟是世界大勢所趨」 。

溫鐵軍這一訪談在中國媒體被批露後，引發不少中國經濟學者批評。其中，知名學者向松祚直指，溫鐵軍的主張到了「信口開河，完全不顧基本常識和邏輯的荒唐程度」。那麼「改革開放都不要搞了，都搞全民所有制一大二公最好，把外資企業和合資企業都趕出去最好」，企業追求利潤都不符合「人民經濟」的要求。

向松祚說，「全民所有制」是中國試驗過且付出慘重代價，導致民不聊生，國家嚴重落後的經濟制度和發展模式。世界上那麼多充分對外開放，大量引進外資，充分和全球市場融為一體的國家和地區，「他們喪失了國家主權和國家安全了嗎」？

他表示，溫鐵軍的言論，並不符合世界各國發展及中國改革開放40多年的歷史經驗，「人民經濟」是「打著人民的旗號欺騙人民，禍國殃民」。

另一名中國經濟學者任澤平則表示，「溫某某教授」否定市場經濟，鼓吹回到計劃經濟和封閉，這是在全球都實驗失敗，億萬人付出慘重代價的。此類觀點「不學無術，不尊重常識」，流傳甚廣，引發民營企業家普遍擔憂。在這個關鍵時期，學者「一定要有責任感，心中裝著國家和人民」。中國是市場經濟和全球化的受益者。

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不過，也有人認為，若觀察溫鐵軍以往的主張，他的「人民經濟」說應不是倒退到「全民所有制」，而是防範境外資本過於介入；另有立場親官方的網路寫手則為溫鐵軍辯護說，這場爭論的背後是中國的「意識形態、道路和發展路線之爭」。中國要以最小代價實現民族復興的目標，就「離不開社會主義道路」。

這名寫手聲稱，美國曾經把遏制中國的希望「大部寄託在中國走上他們希望的路徑」，然後就可以給中國「製造中等收入等各種陷阱，打斷中國的發展進程，他們最不容能容忍的是中國走自己的路」。（編輯：吳柏緯）1111003