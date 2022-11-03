何立峰談中國未來5年經濟工作方向 頻放政策訊號

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（中央社台北3日電）中國國家發改委主任何立峰頻繁對未來5年中國經濟政策發表看法，近期更發表文章強調應著重擴內需、共同富裕、產業鏈安全。何立峰被點名可望出任國務院副總理，近日發言被視為政策訊號。

香港經濟日報、證券時報報導，何立峰署名的文章「高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」被收錄在近期發表的「黨的20大報告輔導讀本」中，文章強調，「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，要堅持以推動高品質發展為主題落實好各項經濟工作。」

他強調，要打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈；加速發展先進製造業，壯大智慧製造、新材料等戰略性新興產業；保障能源和戰略性礦產資源安全。

在擴大內需的領域，何立峰認為要加強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用，加快形成強大國內市場；擴大內需的同時努力穩定外需，提升國際循環質量和水準。

中國近來大力鼓吹的共同富裕政策，何立峰在文章中稱要致力提高人民生活品質，實施就業優先戰略，擴大就業容量，提升就業質量。在高質量發展中促進共同富裕，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，促進機會公平。

另外，文章還提到要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，營造好的政策和制度環境，提高國企核心競爭力，促進民營經濟發展壯大，支持中小微企業發展。

何立峰在文中提及在重要的經濟工作包含提升產業鏈安全水平、保障能源和戰略性礦產資源安全、實施擴大內需戰略，以及在高質量發展中促進共同富裕，擴大中等收入群體。

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由於何立峰在中共20屆一中全會晉升政治局委員，並被外界點名將在明年接替劉鶴退休後的中國國務院副總理一職，分管經濟金融，因此近期針對中國經濟未來發展的看法與政策，都被視為「風向球」。

他日前在13屆中國全國人大常委會第37次會議中提及支持平台經濟有序發展、推動整改並推出綠燈投資案。當時市場解讀這段發言，透露監管政策有望在不久之後調整。 （編輯：吳柏緯/周慧盈）1111103