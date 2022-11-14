中國推救地產16條 專家：房企續命仍要需求支撐

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（中央社記者李雅雯上海14日電）中國官方發布通知，拋出16條措施支持房地產市場發展，外界將其解讀為「救地產16條」。專家認為，房企續命仍要有需求支撐，推估官方接下來將再從需求面推出刺激購房措施。

中國人民銀行（央行）、銀保監會11日聯合發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容提到6大板塊、16條措施支持房地產市場平穩健康發展，外界視作政策大利多。

房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民接受中央社記者採訪表示，救市政策沒有所謂「有沒有效」，只有「什麼時候有效」，這次沒有效，可以再加碼，中國經濟體質仍可繼續加碼救房市。

他說，現在看起來是在救開發商、房企，房企續命仍要有需求支撐，推估接下來政府會再針對需求面做更有效的刺激以鼓勵消費者。

蔡為民指出，現在重點是救市，央行和銀保監會發出通知，要求銀行在風險可控下放貸，通知甚至提到「已盡責的可免責」，這都是在鼓勵銀行盡量去做；通知中沒有寫入「三條紅線」等相關要求，這可以解讀為三條紅線過去是鐵律，現在只是參考依據。

蔡為民說，2020年三條紅線使開發商、房企倒了好幾家，經過一輪洗牌，可以撐到現在的都屬體質較佳者。銀行釋出能量有限，接下來就是看房企如何各憑本事去借貸，倘若真撐不下去，將會形成「大吃小」收購局面。

蔡為民認為，市場信心必須透過很多政策扶持起來，目前欠缺信心主因都是來自於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，推估明年中國的防疫措施會再放鬆；加上新一屆領導班子總要給人民一個正向未來期許，預計明年房市將是否極泰來局面。

一名在滬房地產業人士說，金融16條是個政策方向，是否真能起實際刺激作用，仍要觀察後續如何具體落實。

他說，疫情清零政策使買家對於房市信心崩潰，現在的根本問題是買家不願意進入房市。有財力的買家寧可將錢放在銀行，也不願意投入房市，因為不看好前景；以中古屋來說，先前已經放寬貸款利率、額度和加快放貸速度，卻仍找不回買家，甚至有賣家為了趕緊離開中國降價求售房子，「信心危機」才是房市目前最大難題。

中國房企現有困境起於2020年三條紅線政策推出，所謂三條紅線是指3個與負債有關的財務指標，房企若未能達標，將會影響其和銀行借貸。這個政策對於房企造成強烈衝擊，融資管道受阻、現金流斷裂，部分房企陷入債務危機。（編輯：張淑伶）1111114