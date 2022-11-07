中國房市旺季崩盤 專家：習近平恐淪口號治國

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（中央社台北7日電）中國國家主席習近平在20大重申房住不炒等支持剛性自住需求等政策，但中國百城10月價量持續走跌，「金九銀十」傳統旺季崩盤，分析指出，若無對策，習近平將淪於口號治國。

根據北京中指研究院的最新統計，全中國100個城市的新建住宅均價在10月達每平方公尺1萬6199元人民幣（約新台幣7萬1000元），已連4個月走滑，跌幅較9月縮小0.01個百分點。而中古屋的均價則達每平方公尺1萬5945元人民幣，也是連6個月下跌，跌幅較9月擴大0.03個百分點。

美國之音報導，最新數據顯示，全中國百城10月的房價和銷售量持續走跌，代表房市「金九銀十」的傳統旺季正式崩盤，而房市的不景氣讓不管是要購屋、還是要賣房的中國民眾都怨聲載道。

不願具名的山東淄博市民告訴美國之音，友人今年釋出兩套房，掛網數月都乏人問津，最後是在兩個條件下才賣出，一是降價，二是將仲介佣金從2%提高到10%；另一位原籍山東大連的市民則說，她去年底移民美國，因此出售兩套房，總價約300萬人民幣的房子，也是得各降個50萬人民幣，才於今年成功脫手。

售屋者表示房價跌幅大，但中產階級更抱怨買屋難，一位35歲的業務主管程益成說努力了5年，仍籌不出百萬人民幣的首付款，而且他所處一線城市的房價跌幅有限，得不吃不喝30年才供得起。

報導表示，面對房市價量寒冬問題，習近平在20大的報告中僅重彈19大的舊調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。

另中國國務院總理李克強10月底主持國務院常務會議時也重申，要保持房地產融資平穩有序，支持「一城一策」來滿足剛性和改善性住房需求，也要保交樓、穩民生，建立房地產發展新模式。

對此，專家表示，北京政策「舊瓶裝舊藥」恐難解房市沉痾。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，中國地方政府若不提出對策，習近平的房市政策根本走不出中南海，因此，「一城一策」可能得等到明年3月地方領導班子底定後，走向才會明朗。

孫明德說，待地方新團隊到齊以後，（若）都是習家軍，到時候比較有機會來治理房地產亂象。要不然中央每次推一個命令，地方都消極以對，那是沒有用的。

德明財經科技大學客座教授莊孟翰受訪時則說，20大後，中共最高領導班子中，懂財經的人少得可憐，對於住房方面來講，可能還是停留在口號，因為不曉得怎麼執行。讓人質疑習近平喊出的房住不炒及租購並舉主張到底要如何落地。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111107