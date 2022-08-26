分析：中國房市若崩盤 將蔓延整體經濟

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澳洲媒體報導，若中國房市崩潰，勢必將蔓延至中國的整體經濟。圖為福建省福州市正在興建的建案。（中新社）

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（中央社台北26日電）澳洲媒體報導，因中國金融體系封閉與國際隔離，若中國房市崩潰，雖不至於引發波及全球的國際金融風暴，但銀行是中國經濟發展的主力之一，房市的動盪勢必將蔓延至中國的整體經濟。

澳洲廣播公司（ABC）25日報導，不同於先進國家，中國最近一直在降息，試圖阻止清零對經濟造成的影響，同時解決日益嚴重的房地產危機。

但幸好中國封閉式的資本帳戶政策限制資金進出，並與國際金融市場隔離，因此不同於2007至2008年的全球金融危機，中國房市爆發違約潮不太可能直接影響全球經濟。

但中國今年新房銷售大幅下滑，與去年同期相比，總值銳減22%，疲軟的市場已減少建商可獲得的資金，這就是造成目前建案停擺，導致屋主集體停貸的根本原因。

雖然房地產開發只占中國各銀行總貸款額的6.2%，即便如此，重大違約也可能導致銀行緊縮貸款條件，導致市場資金流動減緩。何況銀行不只貸款建商也貸給屋主，若中國房地產市場崩潰，銀行可能會面臨壞帳激增。

另一方面，地方政府相當依靠出售土地獲得收入，若地方政府不能從土地銷售獲得穩定收益，可能會影響各項重大工程建設的推動，如此將更拖累中國擺脫疫情的復甦，加上當局貫徹清零防疫，中國已處於困境。

由此可知，銀行和地方政府是支持中國經濟成長的兩個最大實體，所以房市危機極可能從銀行與地方政府蔓延至中國的整體經濟。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110826