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爛尾樓風暴效應等5大因素 國銀對中國曝險再探新低

2022/11/11 19:20（11/11 19:32 更新）
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美中對抗局面及中國爛尾樓風暴外溢效應等5大因素影響，國銀今年第3季底對中國曝險下探新低。圖為中國遼寧省大連市正在興建的住宅。（中新社）
美中對抗局面及中國爛尾樓風暴外溢效應等5大因素影響，國銀今年第3季底對中國曝險下探新低。圖為中國遼寧省大連市正在興建的住宅。（中新社）
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（中央社記者謝方娪台北11日電）美中對抗局面及中國爛尾樓風暴外溢效應等5大因素影響，國銀今年第3季底對中國曝險總額下探新台幣1兆1868億元、對中國曝險占淨值比率降至28.86%，雙雙續創新低。

按照規定，本國銀行必須按季向金管會申報對中國地區授信、投資及資金拆存總額，且國銀對中國地區曝險總額度占上年度決算後淨值不得超過100%。

根據金管會公布國銀對中國曝險最新概況，截至今年第3季底，國銀對中國授信、投資及資金拆存總額再降至1兆1868億元、季減84.5億元，對中國曝險占淨值比率降至28.86%、季減0.24個百分點，雙雙再探金管會公布統計以來新低。

金管會官員分析，有5大因素影響國銀對中國曝險持續走降，第一，美中對抗態勢明顯；第二，全球通膨未消；第三，市場黑天鵝不斷，經濟前景依舊不明；第四，中國疫情政策堅持動態清零；第五，中國爛尾樓風暴外溢效應。

官員直言，中國爛尾樓風暴雖然對本國銀行沒有直接影響，但仍會影響陸企、外資及台資企業的投資力道和意願。

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若從個別銀行觀察，第3季底全體國銀對中國曝險占淨值比率均合乎法規規定範圍內，比率最高的前5大銀行均為民營銀行，其中，僅凱基銀行1家對中國曝險占淨值比率超過6成水位、達64%，且較第2季底比率攀升。

對中國曝險占淨值比率介於5成至6成區間有2家銀行，分別是中信銀行57%及永豐銀行52%，後續依序為玉山銀行對中國曝險占淨值比率49%、台北富邦銀行對中國曝險占淨值比率為48%。（編輯：潘羿菁）1111111

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