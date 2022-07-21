中國爛尾樓風暴 官媒：滿足房企合理融資需求

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中國房地產業深陷監管、爛尾樓風暴、市場信心不振等困境。官媒指出，應在風險可控前提下，有效滿足房企合理融資需求。圖為中國山西太原一棟興建中的樓盤。（中新社）

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（中央社台北21日電）中國房地產業深陷監管、爛尾樓風暴、市場信心不振等困境，連帶拖累經濟成長。官媒直指，房地產業對經濟成長有直接貢獻，在風險可控前提下，有效滿足房企合理融資需求是必須。

中國國務院主辦中央直屬黨報經濟日報21日報導，房地產業規模大、涉及面向廣、關係許多就業，在投資、消費、經濟產出均占重要地位；房地產業也可吸引居民投資、加速資本積累，間接角度也拉動經濟成長。

報導提到，從2021年下半年以來，個別房企由於自身經營不善、盲目多元化擴張造成經營指標惡化，導致資金流緊張、債務違約。有關部門、金融機構等要及時反應、盡早介入。

商業銀行在地方黨委、政府「保交樓」工作安排的整體框架下，研議推出可合理解決資金缺口的方案，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；在風險可控前提下，持續、有效地滿足房企合理融資需求。

為房地產融資要找對重點，一方面，加大對長租房市場、保障性住房建設的支持力度；另一方面，做好重點房企風險處置項目的併購金融服務，以市場化方式化解風險。

報導未提及爛尾樓風暴、房企資金流動卡關等問題，直接否定市場意見認為房地產開發投資下滑與房企曝險、融資不穩有關。文內直指這是房地產市場發展規律，當住房數量獲得滿足後，人們會更加關注居住質量提升，中國房地產市場正在經歷這一轉變。

21世紀經濟報導20日報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉意見。他說，目前房地產業氣氛低迷原因在結構性因素，包括土地交易冷清、開發商無序降價、居民收入不足、前景預期欠佳、憂慮新房交付、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化等問題，並非房貸利率不夠低。

據第一財經20日報導，房地產銷售在上半年未有明顯好轉，業績不樂觀。截至19日，77家已公布業績預告房企中，逾半數、42家房企預計虧損；35家房企處於獲利狀態。獲利房企中，有23家業績較去年同期下滑；預計獲利且業績較去年同期增加房企僅12家。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110721