綠委質疑公股銀在中國曝險仍高 蘇建榮：當然會擔心

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（中央社記者范正祥台北9日電）民進黨立委郭國文今天立法院財政委員會質詢時，指公股銀行在中國曝險3310億元，他問財政部長蘇建榮，會不會擔心。對此，蘇建榮說，「我當然會擔心」，也一直提醒公股行庫要注意。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，關於財政部主管中國輸出入銀行等單位預算，蘇建榮與相關機關人員列席備詢。

郭國文質詢時指出，公股行庫金融業因美債升息衝擊很大，他特別去查，銀行業帳列在OCI（其他綜合損益）的總金額超過6兆3000多億元，淨值折損過剩，會影響公股銀行的資本適足率，對後續貸放能力、營利等都會造成一連串衝擊影響。

郭國文問蘇建榮，對他所提數據是否有掌握。蘇建榮說，可能還要進一步了解。

郭國文指出，銀行業可以有2個處理方式，第1種是認賠，就直接處分，講白一點，因為獲利能力降低，轉盈為虧；第2種是發行債券，彌補資本適足率。

郭國文提醒蘇建榮，財政部應該體檢這一塊，「謹慎掌握、注意進度、評估風險、如何處理」，並還問蘇建榮多久可以體檢這一塊。蘇建榮說，「1個月內」。

郭國文表示，到目前為止，公股銀行在中國曝險的水位的確是有下降，但仍偏高，因為中國經濟成長率明顯下修，中國爛尾樓、房地產引發系統性風暴也越來越嚴重，還有中國寬鬆貨幣假象，再加上外資紛紛撤離非常嚴重，可是台灣的公股銀行卻還死守不退、打死不退，是否錢太多，公股銀行「淹腳目跑中國」，很奇怪。

郭國文指出，很多原本在中國的外商供應鏈，都已經跑到美國、日本，搬家的搬家，跑到東南亞、跑到印度去設廠，居然台灣的公股銀行在中國還有曝險3310億元，「部長，你會煩惱嗎？會不會擔心？」對此，蘇建榮說，「我當然會擔心」，所以擔任部長以來，在公股金融事業的每季研討會時都提醒，這塊應該要注意。

郭國文質疑，「會不會太慢」。蘇建榮說，「不會」，有一直下降在中國的曝險部位，但中國的情況並不是那麼容易，他有一直提醒公股行庫，這塊應該要注意。

郭國文批評，中共20大之後對台敵意更加明顯，屬於台灣全民資產的公股銀行，卻還在「流連忘返」。對此，蘇建榮說，會請他們趕快想辦法，降低比率。（編輯：蘇志宗）1111109