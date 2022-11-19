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張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

2022/11/19 17:52（11/19 18:47 更新）
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中國防疫專家張文宏（圖）18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。（中新社）
中國防疫專家張文宏（圖）18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。（中新社）
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（中央社記者邱國強北京19日電）中國知名防疫專家張文宏18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策略，「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。

張文宏並直言，加強疫苗接種，特別是交互接種不同技術的疫苗，可為中國最終走出疫情提供非常好的保護。

自中共中央政治局常委會10日通過優化防疫20條措施，並於11日由中國國務院聯防聯控機制公布後，陸續有中國醫學及公衛領域專家發聲，直指2019冠狀病毒疾病（COVID-19）毒性已大幅減弱，致死率更極低。而張文宏過去曾因直言疫情發展現狀而遭強烈攻擊，一度低調少言。

星島日報報導，現任中國國家傳染病醫學中心主任張文宏，18日出席在海南省海口市舉行的第6屆「海南國際健康產業博覽會」，並在發言時作上述表示。

張文宏表示，在高齡化的態勢下，中國有一個「非常好的公共衛生體系」，診斷、治療、疫苗到了一個「非常高的水平」，「我們是有能力的，最終馴服新冠（COVID-19）病毒」。

他指出，COVID-19疫苗的加強接種，特別是序貫疫苗接種（交互接種不同技術的疫苗），可為中國最終走出疫情提供非常好的保護。為了保護脆弱人群，他堅決支持繼續推動接種疫苗。

張文宏強調，對脆弱人群接種加強針，可使人體在未來的進化過程中獲得免疫力。

他並表示，在國家「有效防控策略」下，COVID-19病毒致死率已經非常低，但「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。COVID-19病毒在自然界規律發展下，逐漸進入穩定期，且對人類造成的損害也在逐漸降低。（編輯：陳沛冰）1111119

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