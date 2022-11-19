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港醫衛局長：不必討論「0+0」 要精準抗疫

2022/11/19 17:48
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（中央社台北19日電）香港實施海外入境檢疫「0+3」近2個月，社會關注何時放寬至「0+0」的入境免檢疫。香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，不必討論「0+0」或「0+3」，最重要的是精準抗疫。

盧寵茂接受香港Now新聞台訪問時作出上述表示，該訪問會於今晚播出。

香港9月26日實施海外入境檢疫「0+3」，即取消酒店強制隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出，但不可以在餐廳內用或到主題公園等。

Now新聞報導，盧寵茂表示，社會對於「0+0」有不同理解，再討論已無意義。

盧寵茂說：「大家不必再討論數字，我有時候也覺得自己都有少許被人說到好像很低智，為何連『0+3』和『0+0』這些數字也算不清，這麼簡單的題目，但這些數字內含很大的意義，其中最重要的是究竟入境是否需做核酸檢測，若是不做可以說是不知道，但這只是鴕鳥，閉上眼，病毒來到也不知道，特別是有沒有變種病毒。」

他說，最重要的是精準抗疫，現階段不能取消入境旅客進行核酸檢測。

香港行政長官李家超15日被記者問到是否建議放棄「0+0」方案，以及是否因要顧及北京中央的觀感，李家超回應，每個人對「0+0」的理解都不一樣，他已經不會刻意形容是「0+多少」。

他強調，政府會針對不同活動，特別是重要的經濟活動或國際盛事，採取針對性方案，並在風險可控下將限制措施盡量減少。

他說：「所以我不會再去討論我們是『0+多少』。最重要的一點是，我們沒有集中隔離。」（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111119

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