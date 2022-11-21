李家超APEC與會返港確診 曾與習近平交談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）香港行政長官李家超昨天由泰國返港後確診，由於他甫結束在曼谷的亞太經濟合作會議（APEC），廣見各國政經代表，也曾在會議期間曾與中國國家主席習近平交談，確診一事引起矚目。

港府今天早上發布新聞稿，以行政長官辦公室發言人名義表示，李家超21日晚間由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測，結果為陽性，現正按衛生署衛生防護中心指引進行隔離。隔離期間，李家超在家工作，視需要以視訊出席會議。

港府指出，李家超在訪問曼谷4天期間進行的快速抗原測試結果均呈陰性。

根據港府19日新聞稿，李家超表示，在會議期間曾與習近平交談，並向習報告香港情況，習近平鼓勵他繼續努力工作，在交談中充分感受到習近平對香港的關心。

李家超表示，這次參與亞太區經濟合作組織領導人非正式會議取得良好成果，在說好香港故事方面獲得成果，並把握機會向不同領導介紹香港活起來、動起來。

另在泰國會見媒體時，他表示，在會議舉行期間再次向東盟領袖介紹香港的優勢，包括香港聯通世界、背靠中國的特點。他指出，香港是唯一一個城市既有中國優勢，也有國際優勢匯聚。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111121