更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
李家超
新聞專題
李家超1/18
首頁 / 兩岸

港特首確診 醫學專家相信病毒量較低

2022/11/21 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）香港行政長官（特首）李家超昨晚自泰國返港後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有本地醫學專家相信其病毒量較低。

李家超日前前往泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議，昨晚由泰國返港，在機場接受核酸檢測結果為陽性，現正在家工作。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天向媒體說，如果患者在當地的快篩結果為陰性，即使其後確診並有傳染性，病毒量都會較低。

特首辦公室今天稍早時公布，李家超在泰國曼谷4天期間進行的快速抗原測試結果都是陰性。

李家超在泰國出席會議期間，曾與中國國家主席習近平、國務委員王兼外長王毅交談，也曾與新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）等領導人見面。

據公布，陪同李家超出訪泰國並於昨晚返港的特首辦公室職員，核酸檢測結果都是陰性，但由於是密切接觸者，在完成評估前都要暫時在家工作。（編輯：陳沛冰）1111121

#李家超
#泰國
#習近平
李家超
李家超APEC與會返港確診 曾與習近平交談 港醫衛局長：不必討論「0+0」 要精準抗疫
習近平
日本新安保戰略 擬強調台海重要性不容武力犯台 恭喜習近平20大成功 張忠謀：是我的主意
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
李家超APEC與會返港確診 曾與習近平交談