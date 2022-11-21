港特首確診 醫學專家相信病毒量較低

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（中央社記者張謙香港21日電）香港行政長官（特首）李家超昨晚自泰國返港後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有本地醫學專家相信其病毒量較低。

李家超日前前往泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議，昨晚由泰國返港，在機場接受核酸檢測結果為陽性，現正在家工作。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天向媒體說，如果患者在當地的快篩結果為陰性，即使其後確診並有傳染性，病毒量都會較低。

特首辦公室今天稍早時公布，李家超在泰國曼谷4天期間進行的快速抗原測試結果都是陰性。

李家超在泰國出席會議期間，曾與中國國家主席習近平、國務委員王兼外長王毅交談，也曾與新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）等領導人見面。

據公布，陪同李家超出訪泰國並於昨晚返港的特首辦公室職員，核酸檢測結果都是陰性，但由於是密切接觸者，在完成評估前都要暫時在家工作。（編輯：陳沛冰）1111121