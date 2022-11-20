中國優化防疫民間囤藥 北京倡「靜」下來

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（中央社台北20日電）中國公布優化防疫20條後民眾搶囤藥，但國產新冠口服藥「阿茲夫定片」開賣一天即下架，專家表示這絕對不是給全民吃的藥；另北京病例上升且出現死亡病例，朝陽區倡「靜下來」週末宅在家。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2萬4435例（含確診與無症狀感染者），本土病例單日新增2萬4215例、境外移入220例。

其中新增本土確診2204例，包括廣東1157例、河南192例、重慶183例、四川156例、內蒙古99例等；另本土無症狀感染2萬2011例，主要為廣東8381例、重慶4527例、河南1026例、新疆914例、內蒙古864例、甘肅817例等。

目前廣東疫情仍以廣州市海珠區為重災區，廣州市衞健委19日表示，海珠區疫情仍處於高位平台期，傳播風險未完全阻斷，經綜合研判，延長海珠區疫情防控措施至11月22日24時。這是海珠區第5度延長強化封控措施，許多網友留言不知何時是盡頭。

重慶連日感染人數超過4000例，當前疫情仍處在快速發展期，中心城區是本輪疫情的中心，持續強化社會面管控。

另外值得關注的是北京疫情也增溫，19日新增69例本土確診病例和552例無症狀感染，其中122例為社會面篩查人員；且有死亡1例。北京市政府18日表示，近期北京市新增病例數持續增加，且波及範圍逐步擴大，全市社會面隱匿傳播風險持續存在。

18日，北京朝陽區發出致群眾信，盼這個周末「靜」下來，減少外出，減少非必要跨區流動。以「靜」阻傳播，以「靜」佑安寧，安心居家，助力抗疫。

此外，中國近期公布優化防疫20條，緩解多地因過度防疫激化社會對立，但公布後民眾反認為防疫要靠個人，掀起搶購防疫物品以及囤藥潮，繼標榜可治療COVID-19症狀、但在中國民間評價分歧的中藥「連花清瘟」，在河北石家莊被瘋狂搶購，全市藥房被掃貨一空外，另在多個線上醫藥銷售平台上發現，國產的新冠口服藥「阿茲夫定片」悄然開售，但開賣一天就遭下架。

陸媒「第一財經」報導，11月19日中午，研發生產「阿茲夫定片」的真實生物回覆表示，已第一時間與藥店溝通，即時下架處理。

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臨床專家向第一財經表示，阿茲夫定片是一個處方藥，而且是緊急授權批准，主要給高齡老人和其他有嚴重基礎疾病風險的脆弱人群備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。

香港星島日報報導，阿茲夫定片（Azvudine）是由河南真實生物開發的雙靶點抗愛滋病藥物，同時是國家藥監局緊急批准授權使用的唯一一款國產新冠病毒口服藥。公布優化防疫20條後擔心感染風險增，民眾近期開始囤藥，搶購退燒藥、連花清瘟、感冒靈等。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111120