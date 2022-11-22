房源增多看屋大減 上海房市現信心危機

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（中央社記者李雅雯上海22日電）中國清零防疫衝擊消費信心。在滬房仲觀察，上海市歷經封城後，房源掛售量增多，帶看客數卻大減，加上房企負債、交樓難等負面消息，買家對於房市前景欠缺信心。

信義房屋上海業務一區總監魏逢佑接受中央社採訪表示，上海市封城期間，房屋交易量掛零，這些量卻沒有發生遞延效應，在第3季明顯轉移的現象未發生，這些原有客戶索性不買了。

他提到，上海房市買方大多手上資金充裕，有「買漲不買跌」特色，也就是說，短時間內不看好未來發展就不出手，這種敏感性也反映出信心高低走勢。

上海市今年第3季房源掛售量增加，帶看客數卻大減。魏逢佑指出，帶看客數驟減了50%，過去每名仲介平均每週有1.5至2組帶看客數，現在卻可能是1週1組客人也沒有；加上房企負債、交樓難等負面消息，堆疊買家信心危機。

他認為，房市剛性需求仍在，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零封控措施確實阻礙了消費信心，買家對於未來有太多不確定感，對於大筆資金投入房市會有更多考量。

魏逢佑觀察，疫情發生後，上海市寫字樓辦公廳舍出租率大降，就算租金調降，也不一定找得到房客，過往滿租的寫字樓，竟也在這波疫情釋出空間。

他指出，寫字樓辦公廳舍出租率大降，一方面是企業降低預算，逐漸從市中心撤往郊區，或是不再租賃；另一方面是，這些年寫字樓大量興建，提供量多，有些新開發區的寫字樓高達7成是空的。

信義房屋「上海二手房市場研究月刊」顯示，中古屋10月份成交金額、成交套數和成交面積均較9月份下跌近10%。

一名在徐匯區承租辦公廳舍租方指出，所在商辦大樓是熱門的辦公廳舍出租地點，過去幾乎是滿租狀態，出租方一段時間就會漲租；由於這波疫情，不少外資、外企撤離，這棟商辦大樓現在願意降價求租客，目前仍有樓層辦公室招租中。（編輯：楊昇儒）1111122