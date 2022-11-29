上海白紙運動未歇 在滬外商人士有支持有擔心

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（中央社記者吳柏緯台北29日電）上海的白紙運動未歇，當局加強對社會面的管控，不安情緒蔓延。在上海工作的外籍人士，有人支持中國民眾上街表達訴求，也有人擔心中國將採取更嚴厲的手段壓制，影響經商環境。

從日本派駐到上海的日商員工佐藤（化名），前後已經在中國6年多，因為職務的關係，待過中國多個城市。他告訴中央社記者，當時聽到抗議的消息確實有點驚訝，畢竟防疫3年來發生太多因為過度防疫造成的悲劇，然而沒有想到這次的事件演變到這種情形，「中國人也終於忍不住喊自由民主了」。

他表示，事發之後確實曾經起心動念想要到烏魯木齊中路看看情形，然而顧慮到自己是外國人的身分，擔心會有些麻煩，因此作罷。公司的主管也有提醒沒事不要到附近，以免發生意外。

然而佐藤坦言，以他個人的立場，對於民眾上街爭取權益是支持的。

今年上半年結束派任，並在上海封城期間費盡千辛萬苦回到東京的日企員工林（Hayashi）小姐告訴中央社，她仍有多位同事在上海工作，這兩天都有持續連繫，關心他們的情形。

她說，有一個要好的同事在今年8月抵達上海，第一次派駐海外結果就遇到這樣的事情，「昨天通話的時候她一直在哭，說她很害怕，想要回日本了。我只能不斷安撫她。」

點燃白紙運動的星星之火是過度防疫，林小姐表示非常能夠理解中國民眾的憤怒，畢竟自己也「身受其害」。今年5月在上海封城期間要回日本時，就曾因為瑣碎卻嚴格的防疫措施，差點不能離開被封控的社區，去醫院做核酸以及前往機場。

在上海經營貿易相關企業的中國民眾Joyce接受中央社訪問時提到，許多外國的客戶或在中國合作的外商，這兩天密集的聯繫並詢問，想知道這次的事件什麼時候會平息、會不會對業務造成影響

Joyce說，對這些在上海經商的外商來說，穩定的環境還是比較重要的。畢竟「今年上半年封了那幾個月，後來又嚴格防疫，好不容易漸漸鬆綁，現在又有這樣的事，大家都怕了。」

Joyce觀察，這些外商人士當中不乏有人支持中國民眾，只是礙於在中國工作而不好直接表達；然而也有人覺得上街的民眾在鬧事，擔心社會環境因此轉變，影響企業經營。（編輯：周慧盈）1111129