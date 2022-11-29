中國加強老年人疫苗接種 為感染擴大做準備

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（中央社台北29日電）中國國務院今天發布文件，要求加強60歲以上老年人的COVID-19疫苗接種工作，且要做到「應接盡接」。外界認為，中國是否改變動態清零防疫政策，關鍵之一便是老年人的疫苗接種情況。

根據微信公眾號「健康中國」，中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組研究制定印發「加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案」。

文件指出，60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，但還需要繼續做好60-79歲，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。

這份工作方案，是為了發揮COVID-19疫苗的保護作用，降低老年人「感染新冠病毒後發生重症、危重症和死亡的風險」，進一步加快推進老年相關疫苗接種工作而制定的。

根據此方案，所有在中國已獲批作為加強免疫接種的疫苗及組合均可用於第一劑次加強免疫，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。方案中並列出判定接種禁忌的標準。

方案指出，堅持「應接盡接」原則、「精準摸底」、優化服務和多措並舉，強化動員等。透過人口、社保、醫保、居民健康檔案等數據庫展開大數據比對，摸清60歲以上目標人群底數。

中國至今堅持對疫情動態清零，理由之一便是老年人口多，放鬆管制易造成大量重症和死亡。但近3年來的防控措施已經讓許多民眾飽嘗經濟損失和不自由的痛苦，近日各地更有「白紙運動」的群體抗議活動，民眾要求「解封」和改變防疫政策的呼聲不斷。

今年5月，中共總書記習近平主持召開中央政治局常委會時強調，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。

隨後，共青團喉舌「中國青年報」同月10日報導，中國若像歐美對疫情「躺平」將面臨嚴峻風險，因「一老一小」疫苗接種率整體還不夠高，不可以「躺平」。

即使到了10月，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年在記者會中仍表示，中國老年人口達2.67億人，同時還有大量基礎疾病患者，這些人是染疫高危人群；「加上前一段時間防控效果，人群感染率總體較低、自然免疫力不強，一旦放鬆動態清零，勢必會造成大量感染，導致老年人群、有基礎疾病人群大量重症甚至是死亡」。（編輯：張淑伶／陳沛冰）1111129