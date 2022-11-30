香港外國記者會證實 獲港府續批租約3年

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（中央社記者張謙香港30日電）香港外國記者會（FCC）證實，已獲政府批准繼續租用會址3年，由明年1月2日起至2026年1月1日。

FCC主席瑞凱德向會員發信表示，已獲政府產業署來函提出續租事宜，而FCC委員會已確定接受署方提出的續租方案，稍後將會簽定租約。

據指出，政府提出的新租約附有其他規定，包括政府可以隨時取消租約，但有3個月通知期，又或基於國家安全利益而予以取消。

他說，新規定並非只附帶在FCC的租約，而是適用於政府所用租約。

瑞凱德說，隨著續租事宜解決，FCC將會繼續成為全球最好的新聞俱樂部，又指FCC過去幾年面對挑戰。

星島日報今天率先報導，政府已向FCC提出以市值租金批出為期3年的新租約；政府同時定下新政策，所有經政府產業署出租的歷史建築物租約，年期不多於3年，並在新租約內加入保障國家安全的標準條文。

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FCC現址位於中環下亞厘畢道，屬於政府物業，前身是舊牛奶公司倉庫，現為一級歷史建築；FCC於1982進駐現址，現時每月繳付約港幣60萬元（約新台幣237萬）租金。

FCC近幾年一度捲入香港本地政治紛爭之中，並曾於2018年邀請主張「港獨」的前香港民族黨召集人陳浩天演講，引起北京中央和港府不滿，曾有建制派人士要求政府收回會址，令FCC前景不明。（編輯：吳柏緯）1111130