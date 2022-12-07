中國專家：病毒變異成另種病 新冠肺炎應改名

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（中央社台北7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球已近3年，北京中醫藥大學黨委書記谷曉紅表示，從專家角度而論，病毒已變異成另種疾病，主要是上呼吸道感染且傳染力強，因此應由新冠肺炎改為「新冠病毒傳染病」。

北京日報今天報導，谷曉紅身兼國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家，她說：「實際上，新冠病毒在2019年年底出現時，使用肺炎稱呼就不是很準確，因為也有相當一部分人並沒有得肺炎。」

谷曉紅表示，這個病毒甚至可能造成若干患者的肝及腎功能受損，因此從專家角度而論，病毒已經變異成另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，可改名「新冠病毒傳染病」。

她說，新冠肺炎改名新冠病毒傳染病，中華中醫藥學會感染分會已達成共識，並未稱之新冠病毒「感染病」，主要目的是凸顯極強的傳染性。

至於當前的主流病毒株Omicron，谷曉紅說，包括新冠病毒在內，自然界存在的各種病毒和細菌不一定會使人感染，所以有的人會染病，有的人不會，和內因有很大關係。

但Omicron傳染性強，現有預防措施無法完全避免感染風險，她說，因患者染上Omicron後出現發燒症狀的情況比較普遍，感染者發燒後最好應選擇居家治療。

至於日常調理方面，染疫者最好獨居一室，戴口罩、勤洗手，杯子、毛巾、衣物等單獨涮洗，屋內定期通風、消毒，飲食要清淡，多吃蔬菜水果，少吃肉類、煎炸和生冷食物，適當運動不熬夜，充足睡眠且心情放鬆。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111207