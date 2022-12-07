中共舉辦黨外人士座談 聽取經濟工作建議

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）中共中央2日在中南海舉辦黨外人士座談會，針對經濟工作聽取建議，當中有人士對深化兩岸融合發展、優化精準防控等提出意見，中共總書記習近平表示將認真研究、積極吸納。

新華社報導，中共中央2日在中南海召開黨外人士座談會，習近平主持座談會並發表講話。在中共20大未續任常委的李克強、汪洋、韓正出席了會議，另外李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥也出席座談會。

李克強並受中共中央委託通報了今年經濟工作有關情況，介紹了關於明年經濟工作的有關考慮。之後，民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表在座談會上先後發言。

新華社指出，他們完全贊同中共中央對當前中國經濟形勢的分析判斷和明年經濟工作的謀劃考慮，並針對加強科技人才引進、調動和保護民間投資積極性、提振居民消費意願、打好高品質就業「組合拳」、優化精準防控疫情舉措、深化兩岸融合發展等提出意見和建議。

在聽取完發言後，習近平表示，「我們將認真研究、積極吸納」。

習近平並對明年的經濟工作表示，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，全面貫徹新發展理念，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，大力提振市場信心。

習近平對今年的工作則表示，今年全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，加大宏觀調控力度，保持了經濟社會大局穩定。

他也說，過去5年極不尋常、極不平凡，經受了世界變局加劇、疫情衝擊和國內經濟下行等多重考驗，特別是有力應對一些國家推動經濟科技「脫鉤」等挑戰，保持產業鏈供應鏈基本穩定，穩住經濟大盤。

他指出，「我們堅持人民至上、生命至上，有效守護了人民生命安全和身體健康。我國經濟年均增長5%以上，好於全球平均水準。」

據新華社報導，石泰峰、劉鶴、孫春蘭、何立峰、王勇、肖捷，中共中央、中國國務院有關部門負責人也出席了座談。（編輯：周慧盈）1111207