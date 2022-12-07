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陸網傳中印加勒萬河谷衝突影片 此前未公開

2022/12/7 14:40
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（中央社記者張謙香港7日電）中國和印度軍隊於2020年6月15日在邊境加勒萬河谷爆發衝突，雙方各有死傷，據報導，中國大陸網上近日傳出這次衝突的影片，而影片此前未見公開，當中可見印軍屍體和被俘士兵。

這次衝突是中印雙方45年來首次出現死亡的嚴重事件，中方事後證實有4名軍人喪生，印方公布有20人亡、70多人受傷及10人被俘。

星島日報網站今天上載了這次衝突的影片和相關截圖，並聲稱影片來自中國軍事愛好者。

據報導，由於影片內容過於血腥，拍攝者提供時已將其轉為黑白色。

報導說，影片長約1分20秒，相信是在當日衝突後，中國士兵控制加勒萬河谷（Galwan Valley）並打掃戰場時拍攝的；其中顯示逾百名印軍被手持盾牌及棍棒的中國軍人控制，而被中方俘獲的印軍人數不止印方公布的10人。

此外，影片中有10多人滿身鮮血躺在河灘地上，已沒有動靜，相信已經死去，而死者的穿著打扮像是印軍。

影片還顯示中國軍人在努力救治一名印軍，他臉上和胸口都有鮮血，顯然受了重傷。（編輯：周慧盈）1111207

#印軍
#中國
#加勒萬河谷
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