中國優化防控措施 港深口岸入境名額倍增

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（中央社台北10日電）中國因應COVID-19疫情整體持續降溫於近日再宣布「新10條」後，各地陸續推出優化防控措施，其中深圳4大陸路口岸8日起每天由香港經深圳灣入境的名額由1000人增至2000人。

據陸媒財聯社，「新10條」頒布後，8日開始，每天由香港經深圳灣入境的名額由1000人增加至2000人；但名額雖增加，仍難滿足由港北上需求。

在另一大口岸福田口岸，通往香港的道路仍被圍上。近日網上有消息稱「新10條」頒布後，沉寂已久的福田口岸入境大樓在夜晚久違亮燈，對此，有工作人員表示，亮燈是因為需要檢修；另一名工作人員說，「暫時沒接到開關相關的通知，不過最近來詢問的人越來越多了」。

口岸附近工作人員、附近商販等透露，福田口岸入境大樓正檢修，離福田口岸不遠的皇崗口岸也悄然發生變化，海關區域外層層包圍的水馬已被拆下，散放路旁。一名附近居民指最近兩天出入小區已經不再需要打卡。

至於羅湖口岸儘管現場仍依然冷清，商鋪也大門緊鎖，但仍有不少新氣象，除電梯開始檢修，也有工人正在施工，將外牆大理石換成鋁板。據了解，鋁板常用於張貼廣告。

其他陸路過關交通方面，港珠澳大橋穿梭巴士官方公布，今天零時起，香港往珠海方向巴士再增開晚間7時的班次，同時珠海隔離酒店班次每班可售票數由40張增加至60張。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111210