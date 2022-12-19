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港媒：中國大陸疫情進入訊息黑洞

2022/12/19 09:56
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（中央社記者張謙香港19日電）香港有評論指出，中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經進入「訊息黑洞」，包括死亡人數可能是個難以究竟的「黑洞」。

星島日報今天刊文指出，大陸放寬疫情防控之後，疫情延燒，中國國家衛生健康委員會每天公布本土確診卻只有2000多例，連續兩週通報「無新增死亡病例」。

不過，人民日報記者楊良化、中國青年報前副總編輯周志春、北京長城戰略研究所創始人王德祿據報都是染疫後逝世，四川華西醫院一名醫學生也據傳確診並帶病上班後猝死。

文章指出，大陸多地的殯儀館、火化場出現忙不過來的現象，網民為此紛紛質疑，而外界估計大陸全國至少也有幾千萬感染者。

文章表示，這未必是官方刻意隱瞞，主要是由於不再強制進行全員核酸檢測，輕症居家隔離際上不納入。

而且，與香港死亡數的計算方法不同，大陸如果是患有嚴重基礎疾病的染疫後死亡，不列入死亡病例，比如外傳猝死的華西醫院醫學生，該院通報初步診斷為「心源性疾病引發的呼吸心跳驟停」。

基於上述原因，文章表示，大陸疫情已經陷入「訊息黑洞」，通報的數字只是例行公事，此舉已經影響了中國政府的形象，讓人覺得不可思議。

文章引述中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，根據美國、台灣、香港等地的數據分析，預測今冬大陸新冠感染率大約在10%到30%之間，病死率約為0.9%至0.16%。

若依此計算，最新疫情將導致大陸1.4億至4.2億人感染，12.6萬至67.2萬人死亡。但文章指出，究竟死多少人，可能是個「黑洞」。（編輯：唐佩君）1111219

#大陸
#楊良化
#吳尊友
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