中國官方支持民辦教育發展 激勵教育股上漲

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（中央社台北19日電）中國政府近日發文支持和規範民辦教育發展，專家指國家鼓勵社會資本辦職業教育，民辦高等職業教育將擁有更廣闊的發展空間，教育類股今天受利多消息激勵走強。

陸媒「觀察者網」今天報導，中共中央、國務院12月14日印發「擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）」，「綱要」中提出「支持和規範民辦教育發展」。

此外也提到完善職業技術教育和培訓體系，增強職業技術教育適應性。鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，全面規範校外教育培訓行為，穩步推進民辦教育分類管理改革，開展高水準中外合作辦學。

華泰證券認為，這份綱要進一步明確對民辦教育的支持態度，有利於緩解市場對教育去資本化、民辦高教板塊營利性登記難落地等問題的擔憂。

招商銀行則認為，國家鼓勵社會資本辦職業教育，鼓勵上市公司、行業龍頭主導建立全國性、行業性職教集團，鼓勵產教融合、校企合作的辦學模式，民辦學校在職業教育賽道將煥發新生。而培養高素質技術技能人才的民辦高等職業教育擁有更廣闊的發展空間。

而除了直接提及教育外，「擴內需」對直播的推動也是行業助力器。綱要提到，支持社交電商、網路直播等多樣化經營模式，鼓勵發展基於知識傳播、經驗分享的創新平台。

觀察者網報導，受利多消息激勵，今天A股教育板塊高開後持續震蕩，ST文化、豆神教育、昂立教育，美吉姆等股價表現亮眼。

中國官方去年發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱雙減政策。補教業遭到嚴重打擊。中國補教龍頭新東方力拚轉型，嘗試直播「中英雙語帶貨」方式得以翻紅。（編輯：張淑伶）1111219