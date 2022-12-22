專家：中國對因疫致死認定保守 遺漏許多病例

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（中央社記者邱國強北京22日電）中國防疫鬆綁半個月來僅通報7例因疫死亡，甚至調降總死亡人數，引起質疑。專家認為，中國對染疫死亡採較保守的判定標準，雖符合世衛的「因疫致死」定義，但會漏掉許多病例。

中國官方7日推出優化防疫新10條後，管控全面放鬆，各地所見的老年人死亡人數大增。但中國國家衛健委直到19日才首度通報2例因疫死亡，20日也僅5例，21日為0例，總計15天來僅通報7例；同時，21日的COVID-19累計死亡病例還從5242例降為5241例，理由是北京1例改列為非因疫死亡。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強20日對因疫死亡的定義表示，官方只會將檢測為陽性、死於呼吸衰竭者視為因疫死亡。因其他慢性病或心臟病發作等致死者，即使死前感染COVID-19，也不會被歸類為因疫死亡病例。

新加坡聯合早報報導，各國對判斷COVID-19死亡病例的定義有所差異。在美國，任何人因感染COVID-19死亡，無論是因肺炎或病毒引發的併發症，都被列為因疫死亡；在英國和紐西蘭，任何人在檢測呈陽性後28天內死亡，也都被列為因疫死亡。

路透社報導，美國約翰霍普金斯大學病理學助理教授馬澤爾（Benjamin Maazel）認為，中國這樣的定義會「漏掉很多病例」，尤其是接種過疫苗的人，因為他們死於肺炎的可能性較小。

馬澤爾形容，（中國的認定方式）是疫情爆發初期的思維，認為只有引發肺炎才會致命。但這種思維並不合理，因為醫學界已證實，COVID-19會引發一系列併發症，有些甚至會致命。

亞太臨床微生物學與傳染病學學會會長淡馬亞（Paul Tambyah）對此指出，中國一直以來都對因疫死亡採用較保守的認定方法。不過，中國的認定方法其實與包括新加坡在內的一些國家相似，對世界衛生組織（WHO）的「因疫致死」定義採取保守詮釋。

報導指出，根據世衛指南，「因疫致死」的定義為「COVID-19疑似或確診病例因『臨床上病情相符』所導致的死亡」。

華盛頓郵報報導，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，上海3、4月間爆發疫情時，一些死於慢性病的人被列為因疫死亡，「以此強調COVID-19可導致許多人死亡」，為當局封控提供依據。而中國現在「只是回到了它們之前的做法」。（編輯：周慧盈）1111222